Il ritorno del denim «grunge», in chiave couture (Di giovedì 9 marzo 2023) Di giorno, nel tempo libero, di sera e agli eventi mondani, indossare un capo di denim non solo diventa comodo ma corrisponde anche alla tendenza generale di una moda più razionale e personale, in sintonia con la quotidianità attuale e reale. L'intero settore sembra infatti suggerire la possibilità di un acquisto nuovo e lussuoso, corale, e un po' più accessibile, che reca anche un invito concreto: fate vivere voi stessi questa patina di esperienze e di avventure messa (con stile) dentro una tela. Il trend preferito dalle star e dai trendsetter internazionali è quello che enfatizza l'indole ribelle, mai banale e super cool, dove i jeans usurati e slavati a dovere sono il nuovo stile confortevole e rilassato adattabile a tutti. Diversamente dal passato quando il ruolo rivestito dal jeans era l'allure sportivo, oggi la quintessenza è il lusso, creato con sapienti tagli e ...

