Il Real contro la UEFA: «Rimborsi insufficienti per la finale di Parigi» (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella giornata di martedì, la UEFA ha comunicato il rimborso dei biglietti per gli spettatori della finale di Champions League Liverpool-Real Madrid giocata a Parigi il 28 maggio 2022. Con un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha manifestato tutta la sua delusione per la politica di rimborso scelta dall'organo del calcio europeo, guidato a Aleksander L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

