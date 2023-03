Il rapporto Roma-Parigi sarà cruciale per capire che Europa ci attende (Di giovedì 9 marzo 2023) Al direttore - Opportuna e con risultati – è da credere – interessanti l’iniziativa di pubblicare articoli di “artificiale intelligenza” celati tra quelli “umani”. Però tardiva: già tanti altri giornali prima di voi pubblicano articoli “artificiali”. Vero è che il Foglio nobilita la cosa con quell’intelligenza di cui gli altri fanno grande economia.Valter Vecellio “La differenza essenziale tra l’età dell’Illuminismo e l’età dell’Intelligenza artificiale non è tecnologica ma è cognitiva. Dopo l’Illuminismo, la filosofia ha accompagnato la scienza. Allo stesso modo, l’Intelligenza artificiale generativa è pronta a generare una nuova forma di coscienza umana. Finora, tuttavia, l’opportunità esiste in colori per i quali non abbiamo spettro e in direzioni per le quali non abbiamo bussola. Nessuna leadership politica o filosofica si è formata per spiegare e guidare questa nuova relazione ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) Al direttore - Opportuna e con risultati – è da credere – interessanti l’iniziativa di pubblicare articoli di “artificiale intelligenza” celati tra quelli “umani”. Però tardiva: già tanti altri giornali prima di voi pubblicano articoli “artificiali”. Vero è che il Foglio nobilita la cosa con quell’intelligenza di cui gli altri fanno grande economia.Valter Vecellio “La differenza essenziale tra l’età dell’Illuminismo e l’età dell’Intelligenza artificiale non è tecnologica ma è cognitiva. Dopo l’Illuminismo, la filosofia ha accompagnato la scienza. Allo stesso modo, l’Intelligenza artificiale generativa è pronta a generare una nuova forma di coscienza umana. Finora, tuttavia, l’opportunità esiste in colori per i quali non abbiamo spettro e in direzioni per le quali non abbiamo bussola. Nessuna leadership politica o filosofica si è formata per spiegare e guidare questa nuova relazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : TS: 'Il rapporto degli ispettori federali su #RomaJuve: annotati cori contro Pessotto ma non gli insulti razzisti a… - redazionerumors : [Trending now] #Emmamarrone intervistata alla Festa del cinema di Roma ha raccontato gli ultimi momenti passati acc… - dvaldi1 : RT @sergio_scorza: Netanyahu è premier di uno Stato confessionale, razzista e colonialista. Sul sito di Amnesty International un corposo ra… - sportli26181512 : #Dybala e l'elogio a #Mourinho: 'Mi ha convinto così a venire alla #Roma': La Joya racconta a Marca del suo passagi… - siamo_la_Roma : ?? #Dybala si racconta a #Marca ?? Dal rapporto 'Special' con Mou al trasferimento in giallorosso ?? L'intervista del… -