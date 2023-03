Il Psg e l' ossessione della Champions League

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tifosi parigini a parte, non si ha notizia di particolari dispiaceri in giro per l'Europa per l'ennesima cacciata del Paris Saint German dall'olimpoall'altezza degli ottavi di finale. Copione già scritto e letto ben 5 volte dal 2016 a oggi, con l'unica eccezionefinale persa contro il Bayern Monaco nella stagione stravolta dal Covid, dopo aver salvato l'osso del collo contro l'Atalanta nei quarti, esemifinale strapersa con il Manchester City in quella successiva. Prima e dopo solo un lungo elenco di fallimenti, a volte fragorosi. Con anche una componente di sfortuna, perché solo negli ultimi due tentativi la squadra di Messi ha pescato prima il Real Madrid e poi il Bayern Monaco nel confronto di aperturafase ad eliminazione diretta e, ...