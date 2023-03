Il Psg continua a dare stabilità contrattuale a giocatori come Verratti che non lo meritano (L’Equipe) (Di giovedì 9 marzo 2023) L’eliminazione del Psg in Champions apre l’ennesimo processo in Francia. Gli editoriali de L’Equipe somigliano a una sentenza definitiva. Il quotidiano sportivo francese scrive di vuoto dei club francesi nelle coppe europee. È rimasto in gara solo il Nizza in Conference League. Scrive il quotidiano francese: Non possiamo arrivare al livello dei migliori d’Europa in pochi giorni, quando non siamo riusciti a formare una squadra in sei mesi. (…) Il Psg sarà nuovamente deriso da tutta Europa per i suoi modi da ricchi incapaci di crescere, che continuano a offrire stabilità contrattuale a giocatori che non lo meritano, come Marco Verratti, e instabilità al sua potere sportivo, per mancanza di visione. E ancora: Non c’è ragione perché i più ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) L’eliminazione del Psg in Champions apre l’ennesimo processo in Francia. Gli editoriali desomigliano a una sentenza definitiva. Il quotidiano sportivo francese scrive di vuoto dei club francesi nelle coppe europee. È rimasto in gara solo il Nizza in Conference League. Scrive il quotidiano francese: Non possiamo arrivare al livello dei migliori d’Europa in pochi giorni, quando non siamo riusciti a formare una squadra in sei mesi. (…) Il Psg sarà nuovamente deriso da tutta Europa per i suoi modi da ricchi incapaci di crescere, cheno a offrireche non loMarco, e inal sua potere sportivo, per mancanza di visione. E ancora: Non c’è ragione perché i più ...

