Il progetto FEREA EDU | un supporto per gli insegnanti | un aiuto per gli alunni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 marzo 2023) Laura Ferla, Psicologa del Centro per l’Età Evolutiva, ha parlato ai microfoni di Bergamonews per illustrare ildi ‘Edu’, rivolto alle scuole, facente parte del Programma. “‘Edu’ è unpensato per le scuole e per gli, che si colloca all’interno del Programmaper dare una risposta concreta a quelle famiglie in difficoltà, alle prese bambini che hanno problemi di autoregolazione. Ultimamente, in particolare dopo la pandemia, riceviamo moltissime richieste da parte diche in classe vanno incontro a difficoltà di questo tipo, e la nostra strategia si fonda sull’individuazione di soluzioni personalizzate per ogni singolo caso.– acronimo di Funzione Esecutive Relazioni ...