Il Polesine è terra di acqua | racchiusa fra l’Adige e il Po | che abbraccia Rovigo | il suo capoluogo Campagne verdeggianti punteggiate di cascinali | cieli azzurri e canali dalle acque blu

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ildifrae il Po, che, il suodiblu non sono tutto, però.è anche storia, cultura, architettura. È un mondo diplasmato da mani operose, che si sono ingegnate per uscire dalla povertà. Di gente che unisce l’intraprendenza veneta con un pizzico di carattere emiliano ferrarese, perché èdi confine. E anche di migranti coraggiosi, che in passato hanno colonizzato l’Agro Pontino e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vise_il : @RaskolnikovXP Il polesine: terra, acqua, nebbia e atavica disperazione -

... animato semplicemente dall'amore per la suae per le genti che ci hanno preceduto. Gaetano ...in un'antica mappa collocati in un'ansa (curva 39) del fiume davanti a Santa Croce di...Per le aspiranti chef - L' Antica Corte Pallavicina diParmense (PR) è un castello trecentesco che sorge sulla golena del fiume Po, che offre 11 ... Fra le lingue diche abbracciano tre ...Aldo D'Achille sogna un'Tra acquae cielo', che metta a sistema tutte le sue potenzialità per attirare l'attenzione sul territorio della provincia di Rovigo. E tra acqua,e ...

In Polesine, un weekend fra canali, ville e sapori Io Donna

Non sarà facile arrestare la frana. Sfiducia e pessimismo gravitano attorno al caso Iras, come uno smottamento continuo che toglie la terra da sotto i piedi. In questo caso la terra è quella che tiene ...Questi tempi sono legati alla persistente siccità che sta ovviamente inducendo anche gli organi di governo a correre urgentemente a prendere opportuni provvedimenti. Anche per tale ragione ha avuto un ...