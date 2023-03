Il più alto budget di sempre per un Erasmus che coinvolga gli ucraini (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Erasmus è il momento degli anni universitari più rimpianto da generazioni di europei. Alla categoria appartengono gli ucraini: proprio a loro è dedicato un capitolo del budget aggiuntivo stanziato dalla Commissione per il programma di interscambio, formativo o lavorativo nella sua versione «plus». I fondi annuali per il 2023 salgono a 4,43 miliardi di euro, la cifra più alta da quando esiste il progetto, nato più di trentacinque anni fa. Vengono previsti fondi per le attività educative per facilitare l’integrazione degli ucraini emigrati in Europa dopo l’inizio della guerra. Anche lo staff delle istituzioni culturali, di scuole e università in Ucraina, potranno partecipare, così come gli studenti sfollati negli Stati membri e anche quelli interni. I finanziamenti totali ammontano a trentuno milioni di euro da qui al ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) L’è il momento degli anni universitari più rimpianto da generazioni di europei. Alla categoria appartengono gli: proprio a loro è dedicato un capitolo delaggiuntivo stanziato dalla Commissione per il programma di interscambio, formativo o lavorativo nella sua versione «plus». I fondi annuali per il 2023 salgono a 4,43 miliardi di euro, la cifra più alta da quando esiste il progetto, nato più di trentacinque anni fa. Vengono previsti fondi per le attività educative per facilitare l’integrazione degliemigrati in Europa dopo l’inizio della guerra. Anche lo staff delle istituzioni culturali, di scuole e università in Ucraina, potranno partecipare, così come gli studenti sfollati negli Stati membri e anche quelli interni. I finanziamenti totali ammontano a trentuno milioni di euro da qui al ...

