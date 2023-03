Il Pd visto da Firenze. Nardella vuole unità: 'Ora azione comune riformisti - radicali' (Di giovedì 9 marzo 2023) 'Non commettiamo l'imprudenza di allargarci solo a sinistra Va bene un'opposizione senza sconti, ma anche ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) 'Non commettiamo l'imprudenza di allargarci solo a sinistra Va bene un'opposizione senza sconti, ma anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alesp1672 : Finalmente Tomori ha fatto una prestazione da Tomori, niente a che vedere con il clone visto a Firenze. - fiat500italy : @harukon_et Buonanotte Harkon. ?? Sapevo che GUCCI era di Firenze. ?? Non ho mai visto il negozio principale. ?? So… - iiikram_k : Inevitabile che a Firenze avessero la testa per stasera e si è visto - loca_acm : @tcarapezza a firenze stavano pensando a stasera, a prescindere da chi abbia giocato e infatti si è visto - davidelgaudio : @Hart82Sci Ismail non era in condizioni, si è visto a Firenze, krunic era in condizioni migliori -