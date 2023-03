Il pasticcio delle salme Il governo le trasferisce | anzi no I parenti | non si gioca coi morti

(Di giovedì 9 marzo 2023) Giornata di tensione a Cutro dopo la decisione di inviare le bare al cimitero islamico di Bologna. L'irafamiglie: 'Fateceli riportare in Afghanistan'. Accordo in extremis: partiranno solo in ...

Giornata di tensione a Cutro dopo la decisione di inviare le bare al cimitero islamico di Bologna. L'irafamiglie: 'Fateceli riportare in Afghanistan'. Accordo in extremis: partiranno solo in ...

Giornata di tensione a Cutro dopo la decisione di inviare le bare al cimitero islamico di Bologna. L’ira delle famiglie: "Fateceli riportare in Afghanistan". Accordo in extremis: partiranno solo in 14 ...Il governo tira dritto sulla questione balneari. Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittima la proroga e ha invitato gli enti locali a disapplicare la ...