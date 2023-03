Il partito unico di Renzi e Calenda si farà: l'ex premier non molla il Centro (Di giovedì 9 marzo 2023) Un progetto che potrebbe cambiare gli attuali equilibri politici. Un sogno, quello di ricreare un Centro in grado di dialogare con destra e sinistra, che appariva, poche settimane fa, tramontato. Una visione, quella moderata, che potrebbe trovare ampie praterie dopo la scelta massimalista imposta al partito Democratico dal neo segretario, Elly Schlein. Il partito unico, quello che riunirà Italia Viva e Azione, si farà. E in tempi brevi. È Matteo Renzi, attraverso la sua enews settimanale, ad annunciarlo questa mattina. “Il progetto del Terzo Polo avanza. Oggi come Italia Viva confermeremo l'impegno verso il partito unico nei tempi proposti da Calenda e daremo i nostri suggerimenti perché il processo sia il più aperto e inclusivo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Un progetto che potrebbe cambiare gli attuali equilibri politici. Un sogno, quello di ricreare unin grado di dialogare con destra e sinistra, che appariva, poche settimane fa, tramontato. Una visione, quella moderata, che potrebbe trovare ampie praterie dopo la scelta massimalista imposta alDemocratico dal neo segretario, Elly Schlein. Il, quello che riunirà Italia Viva e Azione, si. E in tempi brevi. È Matteo, attraverso la sua enews settimanale, ad annunciarlo questa mattina. “Il progetto del Terzo Polo avanza. Oggi come Italia Viva confermeremo l'impegno verso ilnei tempi proposti dae daremo i nostri suggerimenti perché il processo sia il più aperto e inclusivo ...

