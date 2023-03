Il partito di maggioranza in Georgia ha ritirato la proposta di legge sugli agenti stranieri (Di giovedì 9 marzo 2023) Il partito di maggioranza del Parlamento Georgiano ha ritirato la controversa proposta di legge sugli agenti stranieri che ha causato due notti di scontri tra manifestanti e polizia. Il partito “Sogno Georgiano”, fondato dal miliardario Bidzina Ivanishvil, aveva presentato una norma che limitava la libertà di media e organizzazioni non governative, mettendo seriamente a rischio la concessione alla Georgia dello status di candidato all’adesione all’Unione europea. Come si legge nel sito web del partito, il disegno di legge è stato ritirato «incondizionatamente» a causa delle proteste che finora hanno causato oltre 60 ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildidel Parlamentono hala controversadiche ha causato due notti di scontri tra manifestanti e polizia. Il“Sognono”, fondato dal miliardario Bidzina Ivanishvil, aveva presentato una norma che limitava la libertà di media e organizzazioni non governative, mettendo seriamente a rischio la concessione alladello status di candidato all’adesione all’Unione europea. Come sinel sito web del, il disegno diè stato«incondizionatamente» a causa delle proteste che finora hanno causato oltre 60 ...

