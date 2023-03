Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 marzo 2023: Ludovica fa una scoperta sconvolgente (Di giovedì 9 marzo 2023) La puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 9 marzo 2023 sarà incentrata soprattutto su una scoperta che sconvolgerà Ludovica. Intanto, le anticipazioni rivelano che le Veneri cominceranno a pensare che finalmente Salvatore stia cominciando a guardare Elvira con occhi diversi. Il giovane Amato, infatti, ha accettato di aiutare la ragazza a studiare in vista dell'esame per il conseguimento della patente di guida. Nel frattempo, Vittorio continuerà a pagare le conseguenze della sua scelta di pubblicare l'articolo di Diletta D'Ambrosio sull'educazione sessuale delle ragazze. Il pezzo ha suscitato un vespaio di polemiche e ha provocato l'ira di Adelaide. Quest'ultima è stata addirittura ammonita dagli esponenti della Curia e si è ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 marzo 2023) La puntata de Ildi giovedì 9sarà incentrata soprattutto su unache sconvolgerà. Intanto, lerivelano che le Veneri cominceranno a pensare che finalmente Salvatore stia cominciando a guardare Elvira con occhi diversi. Il giovane Amato, infatti, ha accettato di aiutare la ragazza a studiare in vista dell'esame per il conseguimento della patente di guida. Nel frattempo, Vittorio continuerà a pagare le conseguenze della sua scelta di pubblicare l'articolo di Diletta D'Ambrosio sull'educazione sessualeragazze. Il pezzo ha suscitato un vespaio di polemiche e ha provocato l'ira di Adelaide. Quest'ultima è stata addirittura ammonita dagli esponenti della Curia e si è ...

