Il Paradiso delle Signore 7, spoiler 16 marzo: Gemma prenderà una decisione sul figlio grazie a una donna (Di giovedì 9 marzo 2023) L'appuntamento con il Paradiso delle Signore prosegue senza sosta. La puntata che andrà in onda giovedì 16 marzo, vedrà al centro dell'attenzione il turbolento rapporto tra Marcello per Ludovica. Barbieri chiederà informazioni a Flora, la donna però non gli rivelerà alcun dettaglio rivelante, pertanto le indagini proseguiranno. Irene si vedrà costretta a dover ammettere a Maria di avere una relazione con Alfredo, Don Saverio capirà che ostacolare i sogni di sua nipote non è la decisione corretta. Vittorio Conti, sarà entusiasta delle idee di Matilde riguardanti il rilancio del marchio, ignaro del fatto che la giovane donna gli abbia nascosto alcuni progetti di Tancredi. La nuova puntata vedrà l'attenzione focalizzarsi anche su ...

