Il nipote la chiama e le chiede denaro. Ma la voce in realtà è di un computer (Di giovedì 9 marzo 2023) Le Intelligenze artificiali generative diventano tanto brave da imitare la voce del parente finito nei guai che necessita di denaro per tirarsene fuori. Il primo caso in Canada Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Le Intelligenze artificiali generative diventano tanto brave da imitare ladel parente finito nei guai che necessita diper tirarsene fuori. Il primo caso in Canada

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimGiannini : RT @LaStampa: Re Carlo chiama Harry e Meghan: “Mia nipote può chiamarsi principessa” - LaStampa : Re Carlo chiama Harry e Meghan: “Mia nipote può chiamarsi principessa” - MaurilioVitto : RT @anna_volante: @AlbertoLetizia2 in collaborazione con un'avvocata di Tirana, creo' un'associazione che permise l'adozione, a Palermo, d… - giampodda : RT @anna_volante: @AlbertoLetizia2 in collaborazione con un'avvocata di Tirana, creo' un'associazione che permise l'adozione, a Palermo, d… - RIndrio : RT @anna_volante: @AlbertoLetizia2 in collaborazione con un'avvocata di Tirana, creo' un'associazione che permise l'adozione, a Palermo, d… -