Il naufragio di Crotone rende doveroso per l’opposizione combattere l’imbarbarimento

di Paolo Bagnoli L'Italia sta vivendo un momento drammatico. Quanto è avvenuto sulle spiagge calabresi rende il dolore più acuto, poiché nulla è stato fatto per salvare delle vite in virtù di una normativa basata sul concetto che l'immigrazione è principalmente una questione di polizia. Ne viene fuori l'immagine di un'Italia imbarbarita, governata da gente per lo più incompetente: nel caso del naufragio di Crotone, oggettivamente colpevole. Solo la presenza di Sergio Mattarella in raccoglimento davanti alle bare salva l'onore della Repubblica, riscattando quel senso di umanità che il popolo italiano ha sempre rivendicato. Inoltre, quel silenzio, intenso e commosso, parla politicamente. Esso ci dice che è assurdo e irragionevole continuare a considerare il flusso migratorio come un fatto emergenziale e non una grande questione politica ...

