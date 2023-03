Il Milan vola ai quarti | quanto vale il passaggio del turno

(Di giovedì 9 marzo 2023)valgonoChampions – Missione compiuta per il: dopo la vittoria all’andata a San Siro per 1-0, i rossoneri hanno tenuto lo 0-0 contro il Tottenham a Londra, conquistando l’accesso aidi finale di Champions League. Per la prima volta dal 2012, così, iltorna tra le migliori otto squadre L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... finalmente, finita: per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, ila Londra per affrontare il Tottenham. Si parte dall'1 - 0 dello stadio 'Giuseppe Meazza', decisiva la ...Dal 2012 - 2013 ilper problemi di bilancio cede sia lui che Ibrahimovic al Psg. Thiago Silva ... Nel 2020 - 2021al Chelsea e in 3 anni con i blues vince la sua prima Champions League nel ......italiani - Calciomercato.itLa 'Gazzetta dello Sport' apre con la vigilia di Champions del, ... Intanto, il Torino: 'Karamoh esalta un Toro da Europa'. Rassegna stampa, le prime pagine dei ...

Champions League, il Milan vola ai quarti. Con il Tottenham finisce 0 a 0 Sky Tg24

Il Milan conserva il vantaggio dell'andata in casa del Tottenham e vola ai quarti di finale di Champions League: festa rossonera ...Per il Milan di Stefano Pioli, impegno londinese contro il Tottenham di Conte per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League ...