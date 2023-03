Il Milan torna ai quarti di Champions dopo 11 anni: a Londra finisce 0-0, eliminato il Tottenham di Conte (Di giovedì 9 marzo 2023) È un Milan che esulta con le braccia al cielo e torna ai quarti di Champions league dopo 11 lunghi, lunghissimi anni. È un traguardo prestigioso per i rossoneri e per il calcio... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 marzo 2023) È unche esulta con le braccia al cielo eaidileague11 lunghi, lunghissimi. È un traguardo prestigioso per i rossoneri e per il calcio...

