Il Milan ha gettato Conte nella disperazione anestetizzando il risultato dell’andata El Mundo

El Mundo scrive del Milan tornato ai quarti di finale di Champions League dopo undici ani. La squadra di Pioli, ieri, ha battuto il Tottenham di Conte. Il Milan è stato pragmatico ed ha mandato Conte nella disperazione con la sua strategia: anestetizzare il risultato della partita di andata. Conte si è fatto ingannare da Pioli. "Undici anni ci sono voluti al Milan per rientrare nell'élite europea, nei quarti di finale di Champions League. Stefano Pioli ha tirato fuori il roccioso manuale della squadra italiana e ha protetto il suo gol del vantaggio senza che Conte potesse impedirlo. Un pareggio a reti inviolate a Londra che ha avuto un montepremi gigantesco".

