Il Milan concede ai suoi tifosi più giovani di vedere l'effetto che fa giocare i quarti di Champions (Di giovedì 9 marzo 2023) Undici anni sono abbastanza per passare dall’età fanciulla, dove tutto o quasi si basa sull’immaginazione, a quella adulta, dove dovrebbe prevalere il senso di razionalità; sono un tempo sufficiente per passare dal giocare con gli amici al giocare coi propri figli; sono un salto temporale tecnologico che a rivedere le immagini di undici anni prima quasi non ci si crede che davvero così fosse la tivù. Undici anni sono soprattutto due classi di studenti che hanno fatto l’intero ciclo scolastico tra elementari e medie senza vedere il Milan ai quarti di finale di Champions League. Per carità c’è di peggio, è abbastanza chiaro, ma il fatto sussiste e, paradossalmente, ha portato riportate le nuove leve del Milanismo più vicine alle vecchie leve rossonere, i ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) Undici anni sono abbastanza per passare dall’età fanciulla, dove tutto o quasi si basa sull’immaginazione, a quella adulta, dove dovrebbe prevalere il senso di razionalità; sono un tempo sufficiente per passare dalcon gli amici alcoi propri figli; sono un salto temporale tecnologico che a rile immagini di undici anni prima quasi non ci si crede che davvero così fosse la tivù. Undici anni sono soprattutto due classi di studenti che hanno fatto l’intero ciclo scolastico tra elementari e medie senzailaidi finale diLeague. Per carità c’è di peggio, è abbastanza chiaro, ma il fatto sussiste e, paradossalmente, ha portato riportate le nuove leve delismo più vicine alle vecchie leve rossonere, i ...

