Il Milan al tavolo delle big, è la resa di Conte (Di giovedì 9 marzo 2023) Rafael Leao, 23 anni. Per il portoghese una prestazione non convincente, ma il Milan può festeggiare la ritrovata grandezza arrivando tra le prime otto d'Europa Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Rafael Leao, 23 anni. Per il portoghese una prestazione non convincente, ma ilpuò festeggiare la ritrovata grandezza arrivando tra le prime otto d'Europa

