Il migliore amico di Costanzo: "Maria De Filippi mi preoccupa" (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono passate circa due settimane dalla scomparsa di Maurizio Costanzo e oggi – fra le pagine di Nuovo – Giorgio Assumma, avvocato e migliore amico del conduttore, ha rilasciato una breve intervista. L'uomo ha raccontato di essere subito corso al capezzale di Costanzo quando ha capito che il suo quadro clinico si era aggravato: "Quando sono arrivato era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l'Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: "Non ce la faccio, continua tu a pregare per me". Ha poi parlato di Maria De Filippi: "Chi mi preoccupa è Maria: dietro l'apparente distacco, nasconde un'emotività profonda, come ho capito quando l'ho vista soffrire per la perdita dei genitori.

