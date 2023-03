Il Manchester United insegue Ramos Calciomercato.com (Di giovedì 9 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo un recente rapporto di Correio da Manha, il Manchester United sta avanzando nei colloqui per provare a firmare Goncalo Ramos. La convinzione è che lo United stia sperando di provare a portare il 21enne durante la finestra di mercato estiva, mentre tentano di aggiungere un altro attaccante ai loro ranghi in vista di una possibile spinta al titolo la prossima stagione. Ramos, che ha trascorso tutta la sua carriera professionale con il Benfica, è esploso nella vita negli ultimi anni. Sia per il club che per la nazione, ovvero il Portogallo, il giovane ha già dimostrato di essere uno dei giocatori più intriganti del calcio mondiale. È un tiratore letale e mentre i Red Devils ne hanno già uno sotto forma di Marcus Rashford, non può far male ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo un recente rapporto di Correio da Manha, ilsta avanzando nei colloqui per provare a firmare Goncalo. La convinzione è che lostia sperando di provare a portare il 21enne durante la finestra di mercato estiva, mentre tentano di aggiungere un altro attaccante ai loro ranghi in vista di una possibile spinta al titolo la prossima stagione., che ha trascorso tutta la sua carriera professionale con il Benfica, è esploso nella vita negli ultimi anni. Sia per il club che per la nazione, ovvero il Portogallo, il giovane ha già dimostrato di essere uno dei giocatori più intriganti del calcio mondiale. È un tiratore letale e mentre i Red Devils ne hanno già uno sotto forma di Marcus Rashford, non può far male ...

