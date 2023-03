Il Gruppo FS, guidato dall'ad Luigi Ferraris, lancia il piano di autoproduzione dell'energia (Di giovedì 9 marzo 2023) Centotrenta milioni di euro per venti impianti fotovoltaici lungo le linee ferroviarie italiane, con l'obiettivo di generare oltre 300 MW entro il 2024. E un nuovo bando, da lanciare a ottobre, che prevede l'installazione di altri quaranta impianti dal nord al sud d'Italia. Entra nel vivo il maxi-piano del Gruppo FS Italiane guidato dall'amministratore delegato Luigi Ferraris per autoprodurre energia pulita e arrivare a coprire – attraverso l'autoproduzione – il 40% circa del proprio fabbisogno energetico. FS, infatti, consuma il 2% della domanda di elettricità nazionale ma nel corso dei prossimi dieci anni punta a installare 2GW di impianti alimentati principalmente da fotovoltaico che incrementerà del 10% la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Centotrenta milioni di euro per venti impianti fotovoltaici lungo le linee ferroviarie italiane, con l'obiettivo di generare oltre 300 MW entro il 2024. E un nuovo bando, dare a ottobre, che prevede l'installazione di altri quaranta impianti dal nord al sud d'Italia. Entra nel vivo il maxi-delFS Italiane'amministratore delegatoper autoprodurrepulita e arrivare a coprire – attraverso l'– il 40% circa del proprio fabbisogno energetico. FS, infatti, consuma il 2%a domanda di elettricità nazionale ma nel corso dei prossimi dieci anni punta a installare 2GW di impianti alimentati principalmente da fotovoltaico che incrementerà del 10% la ...

