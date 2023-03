Il Grande Lebowski | Jeff Bridges | Per interpretare il Drugo ho smesso di farmi le canne

(Di giovedì 9 marzo 2023) Incredibilmente, peerlo scoppiatohadi farsi le... ma solo fino alla fine delle riprese. Il 6 marzo di 25 anni fa Ilfaceva irruzione nei cinema americani diventando un instant cult anche grazie alla performance genuina e indimenticabile della star. Peril lisergico, amante del bowling e delle droghe leggere la cui tranquilla esistenza viene sconvolta quando viene scambiato per un milionario suo omonimo,, paradossalmente, smise di frasi leper avere la mente lucida sul set dei fratelli Coen. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tokinux : RT @laregione: Un ‘Grande Lebowski’ divenuto grandissimo - laregione : Un ‘Grande Lebowski’ divenuto grandissimo - acerracido : @NariceDe A parte l'interpretazione di John Goodman, Il Grande Lebowski è un film sopravvalutato. - poicipenso4 : Il grande Lebowski è una cacata pazzesca - AndreaZon9 : @NariceDe Il grande Lebowski è una cacata pazzesca -

Dal festival dedicato al film a coloro che ne hanno ispirato i personaggi, 8 curiosità su Il, diretto dai fratelli ...Quando 25 anni fa arrivò nelle sale, Ilottenne un riscontro modesto, con un incasso stimato di 46,7 milioni di dollari a livello globale . Da un certo punto di vista, i risultati dell'epoca non devono sorprendere. Anche se ..."Non fu capito subito'. Alla luce del 25/o anniversario dell'uscita di 'Il' (The Big) Jeff Bridges commenta così la commedia noir del 1998 diretta da Joel ed Ethan Coen. All'epoca il film fu infatti accolto tiepidamente sia dal pubblico che dalla ...

Il Grande Lebowski rimane un mito assoluto dopo 25 anni WIRED Italia

Cade il 25esimo anniversario dell’opera dei fratelli Cohen, snobbato dai premi ma diventato film di culto (anche religioso) ...Non sempre l'Academy ci ha visto bene, a volte (spesso) sbaglia e le dimenticanze sono da non crederci, ecco 10 volte in cui l'Oscar non è... andato ...