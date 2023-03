Il governo della Georgia ha rinunciato alla contestata legge sugli “agenti stranieri” (Di giovedì 9 marzo 2023) Contro cui migliaia di persone avevano protestato negli ultimi giorni, temendo che il loro paese sarebbe diventato più autoritario Leggi su ilpost (Di giovedì 9 marzo 2023) Contro cui migliaia di persone avevano protestato negli ultimi giorni, temendo che il loro paese sarebbe diventato più autoritario

