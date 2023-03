Il governo cede all’immigrazionismo legale: cosa conterrà il nuovo decreto (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Il nuovo decreto immigrazione è sulla via della definizione. Nel Cdm “simbolico” di Cutro previsto per oggi, il governo definisce una strada che ormai sembra mestamente segnata: quella dell’immigrazionismo legale, peraltro già reso evidente dai dialoghi sul tema avviati con Bruxelles. I punti del nuovo decreto immigrazione In estrema sintesi, si può dire che il prossimo decreto immigrazione punti a pene più severe per le traversate irregolari e per chiunque le operi o le favorisca, ma anche a facilitazioni incredibili per entrare legalmente. La domanda che viene sempre posta, a livello concettuale, è la solita: se si legalizza un processo enormemente dannoso a livello sociale ed economico (facendo finta che non esistano i fattori culturali ed identitari) ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Ilimmigrazione è sulla via della definizione. Nel Cdm “simbolico” di Cutro previsto per oggi, ildefinisce una strada che ormai sembra mestamente segnata: quella dell’immigrazionismo, peraltro già reso evidente dai dialoghi sul tema avviati con Bruxelles. I punti delimmigrazione In estrema sintesi, si può dire che il prossimoimmigrazione punti a pene più severe per le traversate irregolari e per chiunque le operi o le favorisca, ma anche a facilitazioni incredibili per entrare legalmente. La domanda che viene sempre posta, a livello concettuale, è la solita: se si legalizza un processo enormemente dannoso a livello sociale ed economico (facendo finta che non esistano i fattori culturali ed identitari) ...

