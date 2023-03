Il governo arriva al completo a Cutro (video). La Meloni scopre una targa per le vittime (Di giovedì 9 marzo 2023) Da pochi minuti la delegazione del governo, arrivata a Cutro, ha dato inizio al Consiglio dei Ministri nella sede del Municipio. Giorgia Meloni presiede il Consiglio dei ministri che ha all’ordine del giorno, tra l’altro, un decreto legge sui flussi regolari di migranti e il contrasto all’immigrazione irregolare. Al termine del Cdm è prevista una conferenza stampa cui parteciperanno oltre alla premier i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scoperto una targa in ricordo delle vittime del naufragio del 26 febbraio nella sede del Comune di Cutro dove si tiene il Consiglio dei ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Da pochi minuti la delegazione delta a, ha dato inizio al Consiglio dei Ministri nella sede del Municipio. Giorgiapresiede il Consiglio dei ministri che ha all’ordine del giorno, tra l’altro, un decreto legge sui flussi regolari di migranti e il contrasto all’immigrazione irregolare. Al termine del Cdm è prevista una conferenza stampa cui parteciperanno oltre alla premier i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. La presidente del Consiglio Giorgiaha scoperto unain ricordo delledel naufragio del 26 febbraio nella sede del Comune didove si tiene il Consiglio dei ...

