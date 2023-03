Il discorso di Silvia Avallone sulle donne che tutte le mamme e le figlie dovrebbero leggere (Di giovedì 9 marzo 2023) Possiamo essere principesse, se lo desideriamo. O anche streghe, un’alternativa decisamente più eccitante, come ha suggerito Silvia Avallone, perché “Le streghe sono potenti, sanno volare e trasformarsi. A differenza delle principesse, non invecchiano dentro una torre”. Possiamo essere chi vogliamo, questo è chiaro, a patto di ricordarci, sempre, che dobbiamo fare nostra la libertà e l’indipendenza. Perché non apparteniamo a nessuno, se non a noi stesse. È questa l’essenza di quel discorso di Silvia Avallone, scrittrice e poetessa italiana, letto al Quirinale l’8 marzo del 2021, proprio in occasione della Giornata Internazionale della donna. Non che ci sia davvero bisogno di un giorno per ricordare la nostra forza e la nostra potenza agli altri, a quel mondo che ogni tanto sembra dimenticarlo. E ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 marzo 2023) Possiamo essere principesse, se lo desideriamo. O anche streghe, un’alternativa decisamente più eccitante, come ha suggerito, perché “Le streghe sono potenti, sanno volare e trasformarsi. A differenza delle principesse, non invecchiano dentro una torre”. Possiamo essere chi vogliamo, questo è chiaro, a patto di ricordarci, sempre, che dobbiamo fare nostra la libertà e l’indipendenza. Perché non apparteniamo a nessuno, se non a noi stesse. È questa l’essenza di queldi, scrittrice e poetessa italiana, letto al Quirinale l’8 marzo del 2021, proprio in occasione della Giornata Internazionale della donna. Non che ci sia davvero bisogno di un giorno per ricordare la nostra forza e la nostra potenza agli altri, a quel mondo che ogni tanto sembra dimenticarlo. E ...

