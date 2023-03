Il dg del Santobono: “Sicurezza? Non si può allontanare chi protesta” (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo contatti sia con il Questore di Napoli che con la Prefettura per migliorare questo tipo di comunicazione che è costante. Il tasto di emergenza lo premono anche le guardie giurate che sono al Pronto Soccorso, ma il problema è quali sono le regole d’ingaggio di cui dispongono le forze dell’ordine che arrivano ma non possono allontanare le persone che protestano“. Lo ha detto il direttore generale dell’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli Rodolfo Conenna a margine di una conferenza stampa nella sede della Regione Campania, in merito ai casi di aggressioni verbali o fisiche di parenti dei ricoverati a medici o infermieri. Conenna ricorda che Questura e Prefettura di Napoli “adesso stanno facendo il piano per l’allocazione dei drappelli che per il momento sono cominciati nelle zone della città in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo contatti sia con il Questore di Napoli che con la Prefettura per migliorare questo tipo di comunicazione che è costante. Il tasto di emergenza lo premono anche le guardie giurate che sono al Pronto Soccorso, ma il problema è quali sono le regole d’ingaggio di cui dispongono le forze dell’ordine che arrivano ma non possonole persone cheno“. Lo ha detto il direttore generale dell’Ospedale Pediatricodi Napoli Rodolfo Conenna a margine di una conferenza stampa nella sede della Regione Campania, in merito ai casi di aggressioni verbali o fisiche di parenti dei ricoverati a medici o infermieri. Conenna ricorda che Questura e Prefettura di Napoli “adesso stanno facendo il piano per l’allocazione dei drappelli che per il momento sono cominciati nelle zone della città in ...

