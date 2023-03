Il desiderio di Gianluca Grignani: “Vorrei scrivere per Giorgia” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il desiderio di Gianluca Grignani, espresso sulle frequenze di RTL 102.5. L’artista rivela che gli piacerebbe scrivere una canzone per Giorgia, cantante con la quale si è trovato in gara al recente Festival di Sanremo. Nell’edizione 2023 della kermesse canora condotta da Amadeus e da Gianni Morandi, infatti, entrambi erano in competizione nella categoria dei Campioni, con un brano inedito. Nel corso della kermesse sanremese, Grignani ha duettato con Arisa nella serata delle cover ma c’è un’altra artista con la quale vorrebbe collaborare: si tratta di Giorgia. A tal proposito, Gianluca ha rivelato: “Arisa è un’artista talmente eclettica che può fare qualsiasi cosa. È una donna particolare, non la comprendo ancora e la cosa mi piace. Lei è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildi, espresso sulle frequenze di RTL 102.5. L’artista rivela che gli piacerebbeuna canzone per, cantante con la quale si è trovato in gara al recente Festival di Sanremo. Nell’edizione 2023 della kermesse canora condotta da Amadeus e da Gianni Morandi, infatti, entrambi erano in competizione nella categoria dei Campioni, con un brano inedito. Nel corso della kermesse sanremese,ha duettato con Arisa nella serata delle cover ma c’è un’altra artista con la quale vorrebbe collaborare: si tratta di. A tal proposito,ha rivelato: “Arisa è un’artista talmente eclettica che può fare qualsiasi cosa. È una donna particolare, non la comprendo ancora e la cosa mi piace. Lei è ...

