Il deputato di Bolsonaro: 'Le donne perdono spazio per colpa degli uomini che si sentono donne'

Fascisti e omofobi. Così è Bolsonaro, così sono i suoi parlamentari. In Brasile, il deputato di opposizione Nikolas Ferreira, ha tenuto un discorso considerato dai suoi avversari "sessista e ...

