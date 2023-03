Il decreto di Cutro: 30 anni agli scafisti, sorveglianza in mare con navi da guerra (Di giovedì 9 marzo 2023) Consiglio dei ministri a Cutro, in Calabria, dove il 26 febbraio scorso si è verificato uno dei peggiori naufragi di migranti sulle coste italiane (72 le vittime accertate finora). La premier Meloni e il Cdm hanno varato un decreto legge che dà fino a 30 anni di galera agli scafisti. Dieci in tutto gli articoli, secondo le anticipazioni di agenzia. I punti salienti riguardano, come detto, il giro di vite sui trafficanti di vite umane. Così come il potenziamento dei centri rimpatri, con la nomina di un commissario in caso di necessità. Una delle scritte polemiche contro il Cdm a Cutro lungo una strada calabrese nei pressi del paese dove è avvenuto il naufragio del 26 febbraio. Foto Ansa/Giuseppe PipitaScritte contro Piantedosi Nelle normative di Cutro anche il fatto ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 marzo 2023) Consiglio dei ministri a, in Calabria, dove il 26 febbraio scorso si è verificato uno dei peggiori naufragi di migranti sulle coste italiane (72 le vittime accertate finora). La premier Meloni e il Cdm hanno varato unlegge che dà fino a 30di galera. Dieci in tutto gli articoli, secondo le anticipazioni di agenzia. I punti salienti riguardano, come detto, il giro di vite sui trafficanti di vite umane. Così come il potenziamento dei centri rimpatri, con la nomina di un commissario in caso di necessità. Una delle scritte polemiche contro il Cdm alungo una strada calabrese nei pressi del paese dove è avvenuto il naufragio del 26 febbraio. Foto Ansa/Giuseppe PipitaScritte contro Piantedosi Nelle normative dianche il fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : #Piantedosi doveva rispondere a una sola domanda e non l’ha fatto: perché la Guardia Costiera, che ha mezzi inaffon… - ultimora_pol : Bozza decreto per Cdm di Cutro, carcere fino a 30 anni per i trafficanti se causano la morte di più di una persona @ultimora_pol - Maumol : Il decreto firmato da Salvini nel 2019 che impedisce alla guardia costiera l’intervento in acque extra territoriali… - Loris_IW4AJR : RT @lauraboldrini: #Piantedosi doveva rispondere a una sola domanda e non l’ha fatto: perché la Guardia Costiera, che ha mezzi inaffondabil… - FrancoScarsell2 : In Consiglio dei ministri,alle 15:45 a Cutro una sede dal forte valore simbolico,arriverà un decreto unico”recante… -