Il centrodestra dà battaglia alla Ue: basta con la direttiva sulle case green (Di giovedì 9 marzo 2023) La maggioranza rimanda al mittente la direttiva sulla case green con una mozione a cui hanno lavorato sia Lega sua Fratelli d'Italia. «La casa degli italiani è sacra e non può essere l'Europa a cambiare le regole. L'approvazione della mozione presentata dalla Lega che impegna il governo a scongiurare l'entrata in vigore dell'assurda direttiva case green nell'ambito della Fit for 55, è un primo passo importante. Occorre infatti tener conto della peculiarità del patrimonio edilizio italiano. La Lega farà di tutto perché Bruxelles sia più flessibile su questo tema e non trasformi il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico in una mannaia per milioni di italiani». Ha esultato il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, primo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) La maggioranza rimanda al mittente lasullacon una mozione a cui hanno lavorato sia Lega sua Fratelli d'Italia. «La casa degli italiani è sacra e non può essere l'Europa a cambiare le regole. L'approvazione della mozione presentata dLega che impegna il governo a scongiurare l'entrata in vigore dell'assurdanell'ambito della Fit for 55, è un primo passo importante. Occorre infatti tener conto della peculiarità del patrimonio edilizio italiano. La Lega farà di tutto perché Bruxelles sia più flessibile su questo tema e non trasformi il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico in una mannaia per milioni di italiani». Ha esultato il capogruppo della LegaCamera Riccardo Molinari, primo ...

