Il Centro, una risorsa per il futuro democratico. Il libro di Merlo (Di giovedì 9 marzo 2023) “Il Centro. Dopo il populismo” è il titolo dell’ultimo libro di Giorgio Merlo, già parlamentare, attualmente sindaco di Pragelato ed esponente di spicco della tradizione del cattolicesimo popolare e sociale italiano. In questo libro, però, il tema verte principalmente su come ricostruire il Centro. O meglio, come ridefinire e rilanciare una “politica di Centro” nel nostro paese. Con la prefazione di Elena Bonetti, già Ministro ed esponente di punta del cosiddetto “terzo polo”, Merlo in questa sua ultima pubblicazione affronta 3 questioni di fondo: il potenziale superamento del populismo che era e resta, per l’autore, il pericolo più insidioso e più vulnerabile per la stessa qualità della democrazia; la necessità e l’urgenza di ricostruire un Centro ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 marzo 2023) “Il. Dopo il populismo” è il titolo dell’ultimodi Giorgio, già parlamentare, attualmente sindaco di Pragelato ed esponente di spicco della tradizione del cattolicesimo popolare e sociale italiano. In questo, però, il tema verte principalmente su come ricostruire il. O meglio, come ridefinire e rilanciare una “politica di” nel nostro paese. Con la prefazione di Elena Bonetti, già Ministro ed esponente di punta del cosiddetto “terzo polo”,in questa sua ultima pubblicazione affronta 3 questioni di fondo: il potenziale superamento del populismo che era e resta, per l’autore, il pericolo più insidioso e più vulnerabile per la stessa qualità della democrazia; la necessità e l’urgenza di ricostruire un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : “È ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato lì direzionato dal pil… - elio_vito : Un’altra destra, civile, non becera, attenta ai diritti, che non discrimina è possibile anche in Italia Luca Zaia:… - Agenzia_Ansa : C'è un legame diretto tra Alzheimer e una scarsa qualità del sonno: a spiegare per la prima volta il meccanismo è u… - falconiofr : RT @FiorellaArcodi1: Scilla ha circa 4 anni tg media . È una cagnolina dolcissima piena d'amore da donare e avrebbe tanto bisogno di trova… - Achille03415924 : RT @RobertaPapa13: Palermo Pilly pesa 5 kg e ha circa 7/8 anni. È verosimilmente, un piccolo simil jack russell a pelo ruvido. Purtroppo no… -