Il Centro di Chirurgia dell'obesità del Policlinico San Marco riconosciuto Centro di eccellenza SICOB (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Policlinico San Marco si conferma una realtà di primissimo piano nella cura di questa grave e crescente patologia, non solo a livello locale ma anche nazionale. A dimostrarlo il riconoscimento come Centro d'eccellenza SICOB ottenuto, anche per il 2023, per l'ottavo anno consecutivo dal Centro di Chirurgia dell'obesità del Policlinico San Marco, diretto dal professor Stefano Olmi. L'importante riconoscimento, conferito da parte della SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche) – la più importante Società Scientifica nazionale nell'ambito della Chirurgia Bariatrica – a Centri che si ...

