Il BTp Italia chiude a un soffio dai 10 miliardi Forte domanda dal retail | meno dagli istituzionali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #9marzo: il #BTp Italia vola a 8,6 miliardi. #Superbonus e ville… - fattoquotidiano : Btp Italia, con il titolo indicizzato all’inflazione il Tesoro raccoglie 10 miliardi di cui 8,5 dai piccoli risparm… - CGzibordi : @Andreacocco87 e in europa ? in Italia ? Unicredit, Intesa ecc hanno riclassificato i BTP comprati a 140 che ora su… - beppescienza : Btp-i, Btp Italia, Oat-ei ecc.: validi contro l’inflazione ma complicati: un video - andrewsword2 : RT @lauranaka: 5/Btp Italia, perché ha così successo? Le opinioni di Drusiani e Plateroti a WSI Smart Talk -

... posizionandosi a +172 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del...76%), che ha toccato 27.223 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSEAll - ...Segno meno anche per il FTSEMid Cap ( - 1,75%) e per il FTSEStar ( - 1,93%). Il bitcoin è crollato a 20.000 dollari (meno di 19.000 euro). Lo spread- Bund resta sotto i 180 punti,...In, il focus è sulla politica interna con il Cdm straordinario di ieri a Cutro per ... In questa cornice, lo spread viaggia sui 181 punti e il rendimento deldecennale è al 4,3%. Il Ftse Mib ...

Btp Italia, la cedola «reale» sarà del 2%: la raccolta sfiora i 10 miliardi Corriere della Sera

Si conclude oggi con la giornata per gli investitori istituzionali una campagna che ha superato ampiamente la precedente per numero di sottoscrizioni. Cosa bisogna sapere su questi titoli ...I 10 miliardi raccolti dal Btp Italia sono una buona notizia. Ma il ritorno dei “Bot People” non è un bene né per i risparmiatori né per un sistema che ha bisogno di mercati e risparmio gestito per fi ...