Il Bayern Monaco ha mostrato i muscoli

(Di giovedì 9 marzo 2023) Per raccontare la vittoria delsul PSG si può partire dalle occasioni avute le due squadre nate da errori in costruzione. Al 38esimo del primo tempo, la pressione incrociata di Mbappé e Hakimi nega a Sommer il passaggio verso i centrali. Il portiere svizzero allora tenta una conduzione, con Hakimi che però è più rapido, gli balza addosso e gli sporca il pallone, che rotola verso il limite dell’area sui piedi di Vitinha. Il centrocampista portoghese col controllo elude il tentativo di scivolata di Sommer e, in precario equilibrio, di sinistro incrocia un tiro lentissimo, degno di un’esercitazione dei pulcini più che di un ottavo di finale di Champions. De Ligt, in scivolata, salva sulla linea. La fiacchezza di Vitinha è quanto di più lontano possa esistere dai giocatori del, ancora una volta autori di una prova brutale dal punto di ...

, Benfica e Chelsea sono già ai quarti. Il Real Madrid di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola sono stra - favoriti su Lipsia e Liverpool.

