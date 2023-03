Il Bayern è una potenza: 2 - 0 al Psg e qualificazione. Messi e Mbappè, che flop! (Di giovedì 9 marzo 2023) Il trotto di Messi e Mbappé, quasi impalpabili, è l'istantanea più adatta a raccontare l'impotenza del Paris Saint - Germain fuori dai propri confini, una squadra ricca di talento che in centottanta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Il trotto die Mbappé, quasi impalpabili, è l'istantanea più adatta a raccontare l'imdel Paris Saint - Germain fuori dai propri confini, una squadra ricca di talento che in centottanta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonePerego3 : RT @Horseman003: Ma esiste una società al livello del Bayern per competenza? - manu__99 : *Datemi il Manchester City o Il Bayern così evitiamo le italiane che una doppia sfida contro l'inter o il Napoli no… - alessandropii : @Horseman003 Mah… io boxxhini al bayern anche no.. sempre usato una buona tattica per comprare i giocatori. Ossia q… - RonnyBandiera : @zzala19 @capuanogio La champions la vince una sola squadra e il PSG non è strutturato x vincerla… Il Bayern è 3 scalini sopra… - Horseman003 : Ma esiste una società al livello del Bayern per competenza? -