"Il -15 alla Juve può essere annullato": la FIGC è pronta a fare una mossa! (Di giovedì 9 marzo 2023) La penalizzazione della Juventus potrebbe essere annullata. Si apre con questa notizia fortissima l'articolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che poi ne spiega con dovizia di particolari le motivazioni dietro questa decisione che sarebbe storica a suo modo. Penalizzazione Juve, cosa potrebbe annullarla Secondo il quotidiano, la FIGC è pronta a ricorrere al Consiglio di Stato per contrastare la sentenza del TAR sulla carta Covisoc, di seguito quanto evidenziato: Juventus Allegri La FIGC intende ricorrere al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar che ha imposto alla Covisoc la consegna della "nota 10940" (una comunicazione tra procura e Covisoc) ai legali bianconeri. Il documento secondo la difesa potrebbe invalidare l'intero ...

