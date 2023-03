Ida Platano, la frecciata velenosissima al suo ex Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua (Di giovedì 9 marzo 2023) Ida Platano si gode la storia con Alessandro Vicinanza, ma sembra non resistere alla tentazione di mandare qualche frecciatina La dama Ida Platano dopo cinque anni che ha cercato il suo principe azzurro all'interno del programma di Uomini e Donne, alla fine l'ha trovato: Alessandro Vicinanza è il suo ranocchio che si è trasformato in un principe. Ranocchio non perché non sia un uomo avvenente anzi, forse il loro emoji del ranocchio, che hanno deciso di tatuarsi anche a Miami, sta a significare il fatto che inizialmente la Platano non credeva in questa relazione, ma con la perseveranza di Alessandro è rimasta piacevolmente stupita e sorpresa così come la principessa delle favole che bacia il principe trasformato in un ranocchio. Sono ormai quasi cinque mesi che i due hanno deciso di lasciare lo studio e Ida così felice non l'abbiamo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 9 marzo 2023) Idasi gode la storia con Alessandro Vicinanza, ma sembra non resistere alla tentazione di mandare qualche frecciatina La dama Idadopo cinque anni che ha cercato il suo principe azzurro all'interno del programma di Uomini e Donne, alla fine l'ha trovato: Alessandro Vicinanza è il suo ranocchio che si è trasformato in un principe. Ranocchio non perché non sia un uomo avvenente anzi, forse il loro emoji del ranocchio, che hanno deciso di tatuarsi anche a Miami, sta a significare il fatto che inizialmente lanon credeva in questa relazione, ma con la perseveranza di Alessandro è rimasta piacevolmente stupita e sorpresa così come la principessa delle favole che bacia il principe trasformato in un ranocchio. Sono ormai quasi cinque mesi che i due hanno deciso di lasciare lo studio e Ida così felice non l'abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Ida Platano in crisi con Alessandro Vicinanza? L'ex dama rompe il silenzio - Laura_McFly95 : Il contributo di Ida Platano alle frasi di merda sull'#8Marzo. - poIizia_postale : Io vi giuro 2 anni sani e ogni volta leggo IDA al posto di LDA e penso subito a Ida Platano - infoitcultura : Ida Platano è costretta a dirgli addio? La terribile notizia sciocca i fan! - infoitcultura : Ida Platano si toglie la maglietta in diretta su Instagram e resta in reggiseno -