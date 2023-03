I tifosi del Bayern Monaco attaccano: c’entra il divieto per i tifosi dell’Eintracht a Napoli! (Di giovedì 9 marzo 2023) Come ormai già ampiamente noto, il Ministero degli Interni italiano ha vietato la trasferta a Napoli per i tifosi dell’Eintracht Francoforte, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League al Maradona. La reazione non si è fatta attendere, sia da parte dei tifosi tedeschi, oltre che della società, con parole davvero forti che sono arrivate da Francoforte che addirittura paventavano un’esclusione del Napoli dalla Champions League. Lo striscione dei tifosi del Bayern contro Piantedosi Chi ieri ha visto il match di ritorno tra Bayern Monaco e PSG sicuramente avrà notato che tra i vari striscioni del tifo organizzato bavarese c’era anche un insulto in italiano. Il messaggio era chiarissimo ed era rivolto ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Come ormai già ampiamente noto, il Ministero degli Interni italiano ha vietato la trasferta a Napoli per iFrancoforte, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League al Maradona. La reazione non si è fatta attendere, sia da parte deitedeschi, oltre che della società, con parole davvero forti che sono arrivate da Francoforte che addirittura paventavano un’esclusione del Napoli dalla Champions League. Lo striscione deidelcontro Piantedosi Chi ieri ha visto il match di ritorno trae PSG sicuramente avrà notato che tra i vari striscioni del tifo organizzato bavarese c’era anche un insulto in italiano. Il messaggio era chiarissimo ed era rivolto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - calcioinglese : I tifosi del Liverpool verranno rimborsati, è la UEFA responsabile per i disordini di Parigi dello scorso giugno.… - capuanogio : I tedeschi provocano dopo lo stop imposto dal Viminale ai tifosi per il ritorno di #NapoliEintracht. L'ad del club:… - NapoliCapitale : RT @pisto_gol: Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso nei confro… - _SiGonfiaLaRete : Dalla Germania- Non si può biasimare la scelta del #Governo italiano, ma molti tifosi dell’#Eintracht partiranno pe… -