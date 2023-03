I super-emettitori di metano mettono a rischio il pianeta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) - Più di 1.000 siti "" hanno riversatonell'atmosfera nel 2022, soprattutto impianti petroliferi e di gas. Lo rivela il Guardian in un'inchiesta secondo cui la singola peggior perdita ha inquinato più di 67 milioni di automobili. Le emissioni dicausano oggi il 25% del riscaldamento globale e dal 2007 si è registrata un'impennata "spaventosa" di rilascio in atmosfera. Secondo i ricercatori, questa accelerazione potrebbe essere la più grande minaccia per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C.