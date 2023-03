I riservisti d’Israele disertano contro Bibi (Di giovedì 9 marzo 2023) I “miluim”, i riservisti d’Israele, sono coloro che ricevono la “Chiamata 8”, il nome in codice della cartolina militare marrone che nessuno può ridare al postino. Braccia strappate quarant... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) I “miluim”, i, sono coloro che ricevono la “Chiamata 8”, il nome in codice della cartolina militare marrone che nessuno può ridare al postino. Braccia strappate quarant... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... canBroperscelta : RT @repubblica: Israele, anche riservisti e corpi d'élite contro Netanyahu. E nessuno vuole pilotare il volo per Roma [di Rossella Tercatin… - ArianoPrandi : Israele, anche riservisti e corpi d'élite contro Netanyahu. E nessuno vuole pilotare il volo per Roma - eziomauro : RT @repubblica: Israele, anche riservisti e corpi d'élite contro Netanyahu. E nessuno vuole pilotare il volo per Roma - vinovavi : RT @repubblica: Israele, anche riservisti e corpi d'élite contro Netanyahu. E nessuno vuole pilotare il volo per Roma - repubblica : Israele, anche riservisti e corpi d'élite contro Netanyahu. E nessuno vuole pilotare il volo per Roma… -

Netanyahu sotto assedio cerca rifugio dall'alleata Meloni ...pagine del "suo" tabloid Israel Haiom dove gestiva le pagine d'... oltre ai piloti civili, anche i riservisti dell'aeronautica ...trova una Meloni ansiosa di riaffermare la propria vicinanza a Israele ... Israele, la rivolta dei refusnik. Signornò, primo ministro Netanyahu ...pienamente con i valori del Paese (anche se non eravamo d'accordo ... e fino ai tempi della fondazione di Israele. Abbiamo servito ... compresi i riservisti militari. Nell'intelligence militare ci hanno ... Le violente proteste in Georgia e altre notizie interessanti Carta di Laura Canali - 2022 Guerra d'Ucraina " componenti ... Israele " malumori nelle Forze armate . Diverse lettere inviate al ... Con una lettera, quasi tutti i quaranta piloti riservisti del 69° ... ...pagine del "suo" tabloid Israel Haiom dove gestiva le pagine'... oltre ai piloti civili, anche idell'aeronautica ...trova una Meloni ansiosa di riaffermare la propria vicinanza a......pienamente con i valori del Paese (anche se non eravamo'accordo ... e fino ai tempi della fondazione di. Abbiamo servito ... compresi imilitari. Nell'intelligence militare ci hanno ...Carta di Laura Canali - 2022 Guerra'Ucraina " componenti ..." malumori nelle Forze armate . Diverse lettere inviate al ... Con una lettera, quasi tutti i quaranta pilotidel 69° ... I riservisti d’Israele disertano contro Bibi Il Foglio