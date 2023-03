I ragazzi invisibili | viaggio tra i giovani che vivono in strada

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un tatuatore di 26 anni con alle spalle una storia familiare complicata e il carcere; un aspirante parrucchiere di 24 che, per mesi interi, ha vissuto su un autobus; un trentenne disoccupato, a rischio sfratto, che non riesce più a pagare le bollette e che la sera si mette in fila per un pasto caldo con le cuffie al collo: migliaia di, che non hanno una casa o una famiglia da cui tornare, si svegliano, mangiano, dormono nelle strade, nei parchi, negli edifici abbandonati delle grandi città italiane. Li abbiamo incontrati a Milano nelle notti di gelo di febbraio, un appuntamento annuale a cui ci si può sottrarre grazie al Piano Freddo. I più fortunati hanno un letto caldo in una struttura d’accoglienza notturna, ma quella dei dormitori non sempre è una soluzione presa in considerazione per via degli orari rigidi, dell’assenza di privacy e della convivenza ...