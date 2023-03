I programmi in tv oggi, 9 marzo 2023: film e intrattenimento (Di giovedì 9 marzo 2023) Su Rai Uno Che Dio ci aiuti 7, su Sky Cinema Sotto assedio – White House Down. Guida ai programmi Tv della serata del 9 marzo 2023 Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 9 marzo 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due dalle 21.20 L’uomo sul treno. Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 marzo 2023) Su Rai Uno Che Dio ci aiuti 7, su Sky Cinema Sotto assedio – White House Down. Guida aiTv della serata del 9Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 9? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 L’uomo sul treno. Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdiraiIt : #OggiinTV #FilmInTv #FilmStasera Stasera in TV: Ecco i film e i programmi da non perdere in seconda serata. Per… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 9 marzo 2023: film e intrattenimento - GazzettinoL : Programmi televisivi Ora in Tv Mercoledì 8 Marzo 2023 - mattia200211 : RT @ViVaRai2Off: #8marzo, il portavoce @Fiorello legge il comunicato: anche oggi abbiamo distribuito mazzi di buonumore ?? La puntata di #V… - SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: Oggi Marzia Capezzuti avrebbe festeggiato il suo 30mo compleanno. Invece il suo corpo è stato ritrovato alla fine di o… -