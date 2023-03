I governi italiani e l’immigrazione via mare (Di giovedì 9 marzo 2023) mare Nostrum, Triton, porti chiusi, accordi con le milizie libiche, codici di condotta: breve storia di una gestione più rivolta a ottenere consensi che a trovare soluzioni Leggi su ilpost (Di giovedì 9 marzo 2023)Nostrum, Triton, porti chiusi, accordi con le milizie libiche, codici di condotta: breve storia di una gestione più rivolta a ottenere consensi che a trovare soluzioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? A certificare i disastri dei Governi precedenti ci pensa anche l'Istituto nazionale di statistica, che evidenzia… - Gitro77 : Non è stato il Covid a mandare in perdita 1 impresa su 3, ma le folli politiche liberticide adottate dai Governi it… - gemin_steven98 : RT @ilpost: I governi italiani e l’immigrazione via mare - glsiviero : I governi italiani e l’immigrazione via mare - ilpost : I governi italiani e l’immigrazione via mare -