I gioielli della Paris Fashion Week sono maxi ed eccentrici ma indossabili da mattina a sera (Di giovedì 9 marzo 2023) Orecchini, bracciali, collane… sulle passerelle Autunno Inverno 2023-2024 di Parigi i gioielli hanno forme stravaganti, sono esagerati e grandi e di certo non facili da dimenticare. A differenza di Milano dove abbiamo visto pochi bijoux e molto rigorosi, nella ville lumiere abbondano i design estrosi. Di giorno per vestirsi Saint Laurent Fall Winter 2023 2024 Chi pensa che i maxi gioielli si possano indossare solo di sera si sbaglia. Come vediamo sulle passerelle della Paris Fashion Week Autunno Inverno 2023 2024 è possibile abbinarli a capi normali da giorno. Anthony Vaccarello per Saint Laurent crea maxi bracciali a top di seta da portare con longuette. Giambattista Valli non fa distinzione fra ...

