I “giochi di guerra” americani per preparare gli ufficiali ucraini (Di giovedì 9 marzo 2023) Wiesbaden è una città della Germania centro-occidentale situata sulla riva destra del fiume Reno e capoluogo dell’Assia, ma soprattutto, dal 2012, è la sede del quartier generale dell’U.S. Army in Europa. Qui risiedono circa 3.400 militari americani dei 34500 presenti nel Paese, e la base è una delle più importanti che gli Stati Uniti hanno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 9 marzo 2023) Wiesbaden è una città della Germania centro-occidentale situata sulla riva destra del fiume Reno e capoluogo dell’Assia, ma soprattutto, dal 2012, è la sede del quartier generale dell’U.S. Army in Europa. Qui risiedono circa 3.400 militaridei 34500 presenti nel Paese, e la base è una delle più importanti che gli Stati Uniti hanno InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Ucraina: Cio, 'guerra insensata e violazione della carta olimpica ... #CIO - Federic74608715 : RT @Stefania8786798: ?????IO NON DIMENTICO, APPUNTO, CHE ANCHE LA RUSSIA FA PARTE DEI GIOCHI Dovreste trarne le giuste conclusioni dagli ' a… - Davidesiino : @Kanthan2030 So solo che ci avete rotto la minkia. Muore gente innocente per i vostri maledetti giochi di potere. A… - leopoldogasbarr : Scholz: l'Ucraina nella UE, Crimea e parte del Donbas alla Russia. - FrankySciabba : RT @Stefania8786798: ?????IO NON DIMENTICO, APPUNTO, CHE ANCHE LA RUSSIA FA PARTE DEI GIOCHI Dovreste trarne le giuste conclusioni dagli ' a… -