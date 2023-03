I figli di Harry e di Meghan Markle? Sì, possono chiamarsi «principe» e «principessa» (lo ha deciso Carlo) (Di giovedì 9 marzo 2023) Archie Harrison e Lilibet Diana possono usare i titolo nobiliari non per scelta dei loro genitori ma per volere del re. A rivelarlo, il magazine Hello!, che riferisce come Harry e Carlo III siano giunti a un accordo sulla questione alla fine del 2022. E Buckingham Palace conferma Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 marzo 2023) Archie Harrison e Lilibet Dianausare i titolo nobiliari non per scelta dei loro genitori ma per volere del re. A rivelarlo, il magazine Hello!, che riferisce comeIII siano giunti a un accordo sulla questione alla fine del 2022. E Buckingham Palace conferma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Come hanno fatto Harry e Meghan a dare titoli reali ai loro figli? - diapercabeth_ : SPIEGA IL TUO TWITTER: nome: mi chiamo diana bho user: dia (io) + percabeth header: roba figa (che ha trovato emme… - infoitcultura : Harry e Meghan, Re Carlo spietato anche con i figli della coppia - marsthvy_j : Ma io posso mai piangere ogni volta che finisco harry potter? Assurdo davvero non penso passerà mai questa cosa. Ai… - signoftxhetimes : RT @cowgirlwt: io che cerco di spiegare come harry e louis siano i miei genitori ma allo stesso tempo anche i miei figli -